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Кадры с места событий: автомобиль в Нью-Йорке на большой скорости врезался в толпу

18 мая 2017 17:44
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Новости США. На Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу. Пострадали, по меньшей мере, 13 человек,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, машина на огромной скорости вылетела на тротуар, где стояли люди.

Кадры с места событий: автомобиль в Нью-Йорке на большой скорости врезался в толпу-1

К месту ЧП прибыли медики и полиция, пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Полиция не связывает случившееся с терроризмом (здесь подробнее).

# Фотофакт # Авария в США

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