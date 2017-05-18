Кадры с места событий: автомобиль в Нью-Йорке на большой скорости врезался в толпу

Новости США. На Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу. Пострадали, по меньшей мере, 13 человек,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, машина на огромной скорости вылетела на тротуар, где стояли люди.