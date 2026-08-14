Кадровый провал Бундесвера: немцы массово отказываются от службы в Литве

Амбициозный проект Берлина по укреплению восточноевропейских рубежей столкнулся с неожиданной проблемой: немецкие военные просто не хотят ехать в Литву, пишет ТАСС.



Как стало известно немецкому изданию Bild, передовая бригада ВС ФРГ, которую сейчас развертывают в Литве, укомплектована всего на 60 %. Кадровый голод составляет около 2 тысяч человек, и закрыть эту брешь добровольцами пока не удается.



Денег мало, мотивации нет



К концу 2027 года численность немецкого контингента в Литве должна достигнуть 4,8 тысячи человек. Однако немцы не спешат подписывать контракты. Что интересно: в Минобороны Германии пытались списать дефицит на нехватку редких кадров: IT-специалистов и военных инженеров. Но реальность оказалась прозаичнее: в бригаду не удается набрать даже обычных рядовых.



Главная причина отказов – финансовая. Военнослужащие Бундесвера прямо говорят, что предлагаемые надбавки не компенсируют неудобства, связанные с переездом и службой вдали от дома.



От уговоров – к принуждению?



Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уже судорожно ищет выходы из сложившегося тупика. Власти пытаются завлечь солдат всеми способами:

проводят рекламные кампании и промо-туры в Литву и предлагают сократить минимальный срок командировки с 3 лет всего до 1 года.



Однако если «пряники» не сработают, в ход пойдет «кнут». По данным журналистов, из-за поджимающих сроков немецкое командование серьезно рассматривает вариант принудительной отправки военных в Литву.



Если берлинские чиновники решатся на крайние меры, официальный приказ придется отдавать уже в ближайшие месяцы. По закону у немецких солдат должно остаться время, чтобы оспорить решение о насильственной релокации в суде.

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