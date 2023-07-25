Кабины с климат-контролем появились в Абу-Даби – так спасаются от невыносимой жары
Новости ОАЭ. Европа изнывает от жары, но в Объединенных Арабских Эмиратах температурными рекордами вряд ли можно удивить. Жара – неотъемлемая часть жизни местных. Бороться с ней бесполезно, но вот помочь людям пережить лето возможно. В Абу-Даби появились кабины с климат-контролем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они работают от солнечных батарей, а предназначены в основном для курьеров. Они много времени проводят на открытом солнце, доставляя заказы, а здесь можно охладиться и отдохнуть.
Абдельрахман Джамиль, курьер:
На улице нам жарко, и мы приходим сюда, когда у нас есть свободное время. Внутри мы отдыхаем, пьем воду и вообще чувствуем себя очень комфортно. Нам здесь очень хорошо.
Это не первая мера, к которой прибегли в стране, чтобы сохранить здоровье сотрудников. Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах запретили работать на открытом пространстве в обед. Это не только предотвратит производственные травмы, считают наниматели, но и благополучно повлияет на самочувствие и настроение подчиненных.