Кабины с климат-контролем появились в Абу-Даби – так спасаются от невыносимой жары

Новости ОАЭ. Европа изнывает от жары, но в Объединенных Арабских Эмиратах температурными рекордами вряд ли можно удивить. Жара – неотъемлемая часть жизни местных. Бороться с ней бесполезно, но вот помочь людям пережить лето возможно. В Абу-Даби появились кабины с климат-контролем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они работают от солнечных батарей, а предназначены в основном для курьеров. Они много времени проводят на открытом солнце, доставляя заказы, а здесь можно охладиться и отдохнуть.

Абдельрахман Джамиль, курьер:

На улице нам жарко, и мы приходим сюда, когда у нас есть свободное время. Внутри мы отдыхаем, пьем воду и вообще чувствуем себя очень комфортно. Нам здесь очень хорошо.