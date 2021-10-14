К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Громадное космическое тело диаметром 160 метров стремительно летит к нашей планете и уже 15 октября приблизится на минимальное расстояние с ней. Минимальное с астрономической точки зрения – это 3 млн километров.

Но астрономы говорят, что человечеству беспокоиться не стоит. По крайней мере в этот раз. Астероид пролетит мимо, к счастью не задев землю.