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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

14 октября 2021 10:05
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Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса-1

Громадное космическое тело диаметром 160 метров стремительно летит к нашей планете и уже 15 октября приблизится на минимальное расстояние с ней. Минимальное с астрономической точки зрения – это 3 млн километров.  

Но астрономы говорят, что человечеству беспокоиться не стоит. По крайней мере в этот раз. Астероид пролетит мимо, к счастью не задев землю.  

# Космос # Фотофакт

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