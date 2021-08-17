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К Земле летит огромный астероид. При столкновении с планетой он может вызвать глобальную катастрофу

17 августа 2021 09:38
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Ученые предупреждают о приближении к Земле потенциально опасного астероида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На максимально близкое расстояние он подойдет 21 августа.

К Земле летит огромный астероид. При столкновении с планетой он может вызвать глобальную катастрофу-1

Диаметр небесного тела около полутора километров. Достаточно, чтобы вызвать глобальную катастрофу при столкновении с нашей планетой.

К Земле летит огромный астероид. При столкновении с планетой он может вызвать глобальную катастрофу-4

Но, по расчетам астрономов, астероид пролетит мимо земли на расстоянии более трех миллионов километров. Подобные тела неоднократно угрожали нашей планете, пролетая на более близком расстоянии.

# Космос # Фотофакт

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