К Земле летит огромный астероид. При столкновении с планетой он может вызвать глобальную катастрофу

Ученые предупреждают о приближении к Земле потенциально опасного астероида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На максимально близкое расстояние он подойдет 21 августа.

Диаметр небесного тела около полутора километров. Достаточно, чтобы вызвать глобальную катастрофу при столкновении с нашей планетой.