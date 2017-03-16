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К сожалению, это правда. Министр финансов Германии получил из Греции пакет со взрывчаткой

16 марта 2017 08:00
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Новости Германии. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле получил посылку с бомбой.

Эксперты выяснили, что в пакете содержалась взрывчатая смесь,

которую используют при создании самодельного оружия.

К сожалению, это правда. Министр финансов Германии получил из Греции пакет со взрывчаткой-1

Сотрудников ведомства пришлось эвакуировать, а сам пакет был вывезен в безопасное место.

К сожалению, это правда. Министр финансов Германии получил из Греции пакет со взрывчаткой-4

Сообщается, что на посылке стоял штамп греческой почты.

В качестве отправителя был указан офис греческого политика Адониса Георгиадиса. 

Адонис заявил, что террористы использовали его имя, сам он не имеет к пакету никакого отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На своей странице в социальной сети политик отметил, что является мишенью террористов. 

Адонис Георгиадис (запись в Twitter): 
К сожалению, это правда, и это совсем не смешно.

# Фотофакт # Взрыв

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