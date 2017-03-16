К сожалению, это правда. Министр финансов Германии получил из Греции пакет со взрывчаткой

Сообщается, что на посылке стоял штамп греческой почты.

В качестве отправителя был указан офис греческого политика Адониса Георгиадиса.



Адонис заявил, что террористы использовали его имя, сам он не имеет к пакету никакого отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



На своей странице в социальной сети политик отметил, что является мишенью террористов.



Адонис Георгиадис (запись в Twitter):

К сожалению, это правда, и это совсем не смешно.