К сожалению, это правда. Министр финансов Германии получил из Греции пакет со взрывчаткой

Новости Германии. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле получил посылку с бомбой.
Эксперты выяснили, что в пакете содержалась взрывчатая смесь,
которую используют при создании самодельного оружия.
Новости Германии. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле получил посылку с бомбой.
Эксперты выяснили, что в пакете содержалась взрывчатая смесь,
которую используют при создании самодельного оружия.
Сотрудников ведомства пришлось эвакуировать, а сам пакет был вывезен в безопасное место.
Сообщается, что на посылке стоял штамп греческой почты.
В качестве отправителя был указан офис греческого политика Адониса Георгиадиса.
Адонис заявил, что террористы использовали его имя, сам он не имеет к пакету никакого отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На своей странице в социальной сети политик отметил, что является мишенью террористов.
Адонис Георгиадис (запись в Twitter):
К сожалению, это правда, и это совсем не смешно.