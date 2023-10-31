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К границе США движется колонна из 5 тысяч мигрантов

31 октября 2023 07:45
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Тысячи мигрантов из стран Южной и Центральной Америки перемещаются к границам США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К границе США движется колонна из 5 тысяч мигрантов-1

Колонна людей, большинство из которых граждане Кубы, Сальвадора, Гватемалы, Гаити и Венесуэлы, стала одной из самых массовых в этом году. Всего, по данным местных властей, группа насчитывает более 5 тысяч человек. В регионе они оставались дольше 2 месяцев, ожидая гуманитарные визы на въезд в Соединенные Штаты.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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