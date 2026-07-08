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К 2030 году Германия займет более 800 млрд евро на военные расходы

08 июля 2026 06:36
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По данным крупного британского издания, власти Германии намерены отказаться от многолетней политики бюджетной сдержанности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2030 году Германия займет более 800 млрд евро на военные расходы-2

За четыре года страна планирует привлечь около 838 миллиардов евро в виде займов – средства направят на оборонные расходы. И они достигнут уровня, которого не было со времен холодной войны. Проект федерального бюджета на будущий год предусматривает заимствования свыше 200 миллиардов – такого объема займов у Германии не было с периода пандемии коронавируса.

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# Германия

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