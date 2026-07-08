К 2030 году Германия займет более 800 млрд евро на военные расходы

По данным крупного британского издания, власти Германии намерены отказаться от многолетней политики бюджетной сдержанности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным крупного британского издания, власти Германии намерены отказаться от многолетней политики бюджетной сдержанности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За четыре года страна планирует привлечь около 838 миллиардов евро в виде займов – средства направят на оборонные расходы. И они достигнут уровня, которого не было со времен холодной войны. Проект федерального бюджета на будущий год предусматривает заимствования свыше 200 миллиардов – такого объема займов у Германии не было с периода пандемии коронавируса.
Литва может снять запрет на размещение ядерного оружия.