Прямой эфир

Jungle Welt: Запад призвал Украину жертвовать солдатами вместо техники

25 июля 2023 09:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Большие потери боевых машин, передаваемых украинской армии, вызывают недовольство Запада. Специалисты рекомендуют Украине больше сосредоточиться на обучении солдат, чтобы сократить зависимость от дорогостоящей западной техники, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Junge Welt.

Западные чиновники стали осторожничать после неудачи контрнаступления Украины, в ходе которого русские военные знали о готовящемся наступлении и понесли большие потери. Отмечалось, что курс ускоренной подготовки военнослужащих по применению западных систем вооружения был недостаточен, что привело к фатальным ошибкам в боевых условиях. В этой ситуации западные спонсоры прибегли к отправке на фронт большего количества оружия.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова: теракты на Крымском мосту будут оплачивать США, Британия и ЕС
25 июля 2023 09:26

Захарова: теракты на Крымском мосту будут оплачивать США, Британия и ЕС

На курортах в Тайланде растёт число случаев заболевания лихорадкой денге
25 июля 2023 09:22

На курортах в Тайланде растёт число случаев заболевания лихорадкой денге

В Швейцарии фиксируют самый низкий уровень рождаемости за всю историю страны
25 июля 2023 08:40

В Швейцарии фиксируют самый низкий уровень рождаемости за всю историю страны