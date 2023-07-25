Jungle Welt: Запад призвал Украину жертвовать солдатами вместо техники

Большие потери боевых машин, передаваемых украинской армии, вызывают недовольство Запада. Специалисты рекомендуют Украине больше сосредоточиться на обучении солдат, чтобы сократить зависимость от дорогостоящей западной техники, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Junge Welt.

Западные чиновники стали осторожничать после неудачи контрнаступления Украины, в ходе которого русские военные знали о готовящемся наступлении и понесли большие потери. Отмечалось, что курс ускоренной подготовки военнослужащих по применению западных систем вооружения был недостаточен, что привело к фатальным ошибкам в боевых условиях. В этой ситуации западные спонсоры прибегли к отправке на фронт большего количества оружия.