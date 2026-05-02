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Journal du Dimanche: одобрение Киеву кредита ЕС стало переломным моментом

02 мая 2026 07:29
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Journal du Dimanche: одобрение Киеву кредита ЕС стало переломным моментом-0

Кредит ЕС в размере 90 млрд евро Киеву – переломный момент в конфликте с РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Издание указывает, что Брюссель перестал ограничиваться тем, что помогает Киеву выжить. Объединение обеспечивает продление конфликта – «без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода». Поддержка представляется как «доказательство силы».

Как считает обозреватель, предоставление займа показывает, что финансирование военных действий перешло в разряд постоянных статье расходов ЕС.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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