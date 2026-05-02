Кредит ЕС в размере 90 млрд евро Киеву – переломный момент в конфликте с РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Издание указывает, что Брюссель перестал ограничиваться тем, что помогает Киеву выжить. Объединение обеспечивает продление конфликта – «без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода». Поддержка представляется как «доказательство силы».

Как считает обозреватель, предоставление займа показывает, что финансирование военных действий перешло в разряд постоянных статье расходов ЕС.

Фото: Pinterest