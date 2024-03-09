Йеменские хуситы атаковали американский сухогруз и несколько военных эсминцев

Американский сухогруз и несколько военных эсминцев в Красном море и Аденском заливе атаковали йеменские хуситы. Об этом заявил военный представитель группировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По кораблям были выпущены 37 беспилотников. О последствиях атаки пока ничего не сообщается. Командование Военно-морских сил США ранее сообщало о ликвидации 15 дронов. В последнее время количество таких атак увеличивается. На этой неделе по меньшей мере трое моряков на торговом судне погибли в результате ракетного обстрела со стороны группировки. Йеменские хуситы настроены и дальше продолжать обстрелы, пока Израиль не прекратит боевые действия в секторе Газа и не выведет оттуда свои войска.