Известный орангутанг-художница из Франции отметила 50-летие: видеофакт

Забавное видео из Франции: в Парижском зоопарке отметили 50-летие самки орангутанга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь праздника ей вручили фруктовый торт и несколько подарков, которые именинница с удовольствием распаковывала на радость посетителям.

Ненетт – старейшая жительница зоосада, которую знает чуть ли не каждый француз.