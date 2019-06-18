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Известный орангутанг-художница из Франции отметила 50-летие: видеофакт

18 июня 2019 08:25
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Забавное видео из Франции: в Парижском зоопарке отметили 50-летие самки орангутанга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известный орангутанг-художница из Франции отметила 50-летие: видеофакт-1

Известный орангутанг-художница из Франции отметила 50-летие: видеофакт-3

В честь праздника ей вручили фруктовый торт и несколько подарков, которые именинница с удовольствием распаковывала на радость посетителям.

Известный орангутанг-художница из Франции отметила 50-летие: видеофакт-6

Ненетт – старейшая жительница зоосада, которую знает чуть ли не каждый француз.

Известный орангутанг-художница из Франции отметила 50-летие: видеофакт-9

Любимое занятие обезьяны, которому она посвящает несколько дней в неделю, – живопись. Ее картины даже выставлялись на аукцион. Одну из них купили за несколько тысяч евро, а вырученные средства пошли на строительство нового вольера.

Известный орангутанг-художница из Франции отметила 50-летие: видеофакт-12

Известный орангутанг-художница из Франции отметила 50-летие: видеофакт-14

Известный орангутанг-художница из Франции отметила 50-летие: видеофакт-16

# Зоопарк # Фотофакт

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