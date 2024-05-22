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Известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

22 мая 2024 09:58
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Определены пары команд, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, пишет ТАСС.

Групповой этап сборная Швеции закончила на первом месте в группе B. Так, шведские хоккеисты имеют 21 очко, спортсмены из США – 16 очков, у ФРГ в распоряжении – 15 очков, Словакия располагает 12 очками, Латвия – 9-ю, Казахстан – 6-ю, у Франции – 4 очка, а у Польши – 1.

На первом месте в группе A находится Канада с 19-ю очками, немного меньше у Швеции – 17 очков, Чехия имеет 16 очков, Финляндия – 10, Австрия – 7, Норвегия и Дания по 6 очков, Великобритания – 3.

Так, в 1/4 встретятся Швеция и Финляндия, сборная Канады поборется со Словакией, представители Германии будут играть со Швейцарией, а США встретится с Чехией. Четвертьфиналы состоятся 23 мая.

# Международная политика

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