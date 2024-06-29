Известен лидер президентской гонки в Иране

Реформист Масуд Пезешкиан лидирует на внеочередных выборах президента Исламской Республики Иран, пишет РИА Новости.

Главным конкурентом Пезешкиана называют Саида Джалили, кандидата от консервативного крыла.

Избирком страны информирует, что «всего подсчитано 14 миллионов 70 тысяч 462 голоса. Масуд Пезешкиан набирает 5 миллионов 955 тысячи 781 голос, Саид Джалили – 5 миллионов 560 тысяч 321 голос, Мохаммад Багер Галибаф – 1 миллион 891 тысячу 381 голос, а Мостафа Пурмохаммади – 111 тысяч 967 голосов».

Досрочные президентские выборы в Иране состоялись 28 июня 2024 года.

