Израильтян призвали ограничить использование воды: в стране действует засуха

Новости Израиля. В стране образовался дефицит воды, которого не было за все время ее существования. Виной произошедшему сильнейшая засуха, повторяющаяся уже пятый год подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Израилю не хватает 2,5 миллиарда кубометров воды. Отмечается, что уровень воды в озере Кинерет упал до исторического минимума – 214 метров ниже уровня моря. Если он станет еще меньше, то забор воды станет невозможным.