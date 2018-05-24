Израильтян призвали ограничить использование воды: в стране действует засуха

Новости Израиля. В стране образовался дефицит воды, которого не было за все время ее существования. Виной произошедшему сильнейшая засуха, повторяющаяся уже пятый год подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. В стране образовался дефицит воды, которого не было за все время ее существования. Виной произошедшему сильнейшая засуха, повторяющаяся уже пятый год подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас Израилю не хватает 2,5 миллиарда кубометров воды. Отмечается, что уровень воды в озере Кинерет упал до исторического минимума – 214 метров ниже уровня моря. Если он станет еще меньше, то забор воды станет невозможным.
Другие естественные источники также находятся на очень низком уровне. Управление водных ресурсов страны призывает израильтян ограничить время пребывания в душе, экономно расходовать воду при поливе садов и газонов.