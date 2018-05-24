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Израильтян призвали ограничить использование воды: в стране действует засуха

24 мая 2018 06:53
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Новости Израиля. В стране образовался дефицит воды, которого не было за все время ее существования. Виной произошедшему сильнейшая засуха, повторяющаяся уже пятый год подряд,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильтян призвали ограничить использование воды: в стране действует засуха-1

Сейчас Израилю не хватает 2,5 миллиарда кубометров воды. Отмечается, что уровень воды в озере Кинерет упал до исторического минимума  – 214 метров ниже уровня моря. Если он станет еще меньше, то забор воды станет невозможным.

Израильтян призвали ограничить использование воды: в стране действует засуха-4

Другие естественные источники также находятся на очень низком уровне. Управление водных ресурсов страны призывает израильтян ограничить время пребывания в душе, экономно расходовать воду при поливе садов и газонов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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