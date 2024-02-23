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Израильские танки обстреляли сектор Газа вопреки призывам международных организаций

23 февраля 2024 06:53
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Вопреки призывам международных организаций. Израиль снова обстрелял сектор Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильские танки обстреляли сектор Газа вопреки призывам международных организаций-1

Огонь вели танки ЦАХАЛ. Большая часть анклава и без того разрушена в результате воздушного и наземного наступления. Оно заставило почти всех жителей покинуть свои дома. Количество перемещенных людей, в частности детей, бьет очередные рекорды, отмечают в ООН.

# Палестина-Израиль

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