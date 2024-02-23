Израильские танки обстреляли сектор Газа вопреки призывам международных организаций

Огонь вели танки ЦАХАЛ. Большая часть анклава и без того разрушена в результате воздушного и наземного наступления. Оно заставило почти всех жителей покинуть свои дома. Количество перемещенных людей, в частности детей, бьет очередные рекорды, отмечают в ООН.