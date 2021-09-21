Израильские больницы на пороге коллапса. По словам медиков, страну ждёт пятая и шестая волна ковида

Новости Израиля. В клиниках Израиля не хватает аппаратуры для больных COVID-19. По словам медиков, страну ждет пятая и шестая волна коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сентябре смертность среди госпитализированных составила 20 %. Все потому, что в реанимациях нет свободных аппаратов, с помощью которых кровь насыщают кислородом. Специалисты предупреждают: если их не закупят, то уже в ближайшее время пациентов не смогут принимать в стационар.