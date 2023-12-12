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Израильская авиация нанесла удары по югу Газы

12 декабря 2023 11:35
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Переговоры между Израилем и ХАМАС об очередном обмене заложниками могут начаться на следующей неделе. Об этом заявили арабские СМИ, ссылаясь на источник в руководстве Палестины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская авиация нанесла удары по югу Газы-1

ЦАХАЛ тем временем продолжает военную операцию в секторе Газа. Израильская авиация нанесла удары по городу Рафах на юге сектора. По данным властей, погибли по меньшей мере 20 человек. Также сообщается о разрушениях и погибших в городах Джабалия, Хан-Юнис.

Израильская авиация нанесла удары по югу Газы-4

В самом секторе сейчас царит полное безвластие и анархия. ООН сообщает о разграблении конвоев с гуманитарной помощью. Люди останавливают грузовики с продуктами и съедают все на месте. По данным Всемирной продовольственной программы, население Газы фактически голодает, продовольствия лишены 80 % семей.

# Палестина-Израиль

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