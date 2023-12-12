Израильская авиация нанесла удары по югу Газы

Переговоры между Израилем и ХАМАС об очередном обмене заложниками могут начаться на следующей неделе. Об этом заявили арабские СМИ, ссылаясь на источник в руководстве Палестины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦАХАЛ тем временем продолжает военную операцию в секторе Газа. Израильская авиация нанесла удары по городу Рафах на юге сектора. По данным властей, погибли по меньшей мере 20 человек. Также сообщается о разрушениях и погибших в городах Джабалия, Хан-Юнис.