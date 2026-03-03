Ближневосточный конфликт. Продолжаем следить за развитием ситуации. Израильская авиация нанесла один из самых массированных за последнее время ударов по центру Тегерана. Целью атаки стал правительственный квартал иранской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как утверждает командование армии Израиля, сотни бомб были сброшены на здание резиденции президента и Высшего совета национальной безопасности. Кроме того, целью удара стало место сбора высшего руководства Ирана, ответственного за принятие стратегических решений. В Тегеране частично разрушено здание парламента, взрывы гремели в районе, где расположена государственная телерадиокомпания. По последним данным иранского Красного Полумесяца жертвами бомбежек стали более 780 человек, среди которых 176 детей. На фоне происходящего двояко воспринимаются заявления руководства Израиля. Свои действия они объясняют стремлением к миру.

Бомбы, которые они сбрасывали, были действительно мощными. Мы видели много жертв. Мы видели много разрушенных зданий, особенно на выезде из страны. Было разрушено множество домов, автомобилей и улиц. Люди в панике пытаются покинуть страну. Они не знают, что делать, не знают, куда идти, не знают, кому позвонить. И я надеюсь, что это закончится как можно скорее.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

Война не будет длиться вечно. Для ее окончания потребуется некоторое время, но это не займет годы. Это не бесконечная война. На самом деле, сейчас мы прилагаем усилия для достижения мира, к которому мы все стремимся и о котором молимся. И я думаю, что вместе мы этого добьемся.

При таком стремлении к миру главный союзник Вашингтона в этом конфликте сегодня, 3 марта, начал войну на два фронта. В Министерстве обороны Израиля сообщили, что вооруженным силам отдан приказ о начале наступления и захвата дополнительных стратегических районов в Ливане. Подразделения ЦАХАЛ уже взяли под контроль южные районы этой страны и намерены уничтожить всю инфраструктуру «Хезболлы». Израильская армия сообщила об ударах по командным центрам, складам оружия и центрам связи движения. Напомним, ливанская группировка решила поддержать Иран и начала обстрелы израильской территории. Это первая крупная атака «Хезболлы» начиная с 2024 года .