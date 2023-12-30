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Израиль запросил у США примерно 48 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц

30 декабря 2023 07:41
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Армия обороны Израиля продолжает широкомасштабные операции на юге сектора Газа. В район боевых действий прибыло подкрепление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль запросил у США примерно 48 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц-1

Но ситуация свидетельствует об истощении сил и ресурсов. Их и дальше будут восстанавливать за счет США. Американский Госдеп одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на сумму порядка 150 миллионов долларов. Ранее стало известно, что у Вашингтона запросили примерно 48 тысяч снарядов такого типа. Госсекретарь Энтони Блинкен постановил, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа ему данных снарядов необходима «немедленно» и отвечает интересам самих США.

# Палестина-Израиль

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