Израиль запросил у США примерно 48 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц

Но ситуация свидетельствует об истощении сил и ресурсов. Их и дальше будут восстанавливать за счет США. Американский Госдеп одобрил сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующего оборудования на сумму порядка 150 миллионов долларов. Ранее стало известно, что у Вашингтона запросили примерно 48 тысяч снарядов такого типа. Госсекретарь Энтони Блинкен постановил, что для Израиля ситуация носит чрезвычайный характер, а потому продажа ему данных снарядов необходима «немедленно» и отвечает интересам самих США.