Израиль запретил въезд мусульманкам из Конгресса США

Новости Израиля. Речь идёт о женщинах, обе они мусульманки и активно критикуют политику Израиля в отношении палестинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы хотели посетить оккупированные территории на Западном берегу реки Иордан и Восточный Иерусалим. Такое решение вызвало волну осуждений.