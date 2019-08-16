Прямой эфир

Израиль запретил въезд мусульманкам из Конгресса США

16 августа 2019 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. Речь идёт о женщинах, обе они мусульманки и активно критикуют политику Израиля в отношении палестинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Израиль запретил въезд мусульманкам из Конгресса США -1

Сенаторы хотели посетить оккупированные территории на Западном берегу реки Иордан и Восточный Иерусалим. Такое решение вызвало волну осуждений.

Израиль запретил въезд мусульманкам из Конгресса США -4

Между тем, Дональд Трамп действия Израиля поддержал. Эти женщины – первые в истории мусульманки, избранные в Конгресс США по итогам промежуточных выборов.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В России самолёт вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло
16 августа 2019 12:09

В России самолёт вернулся в аэропорт Внуково из-за попадания птицы в лобовое стекло

Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами
16 августа 2019 09:35

Бельгийского «Писающего мальчика» украсили цветами

В Канаде автомобиль врезался в дом и спровоцировал взрыв газа
16 августа 2019 09:31

В Канаде автомобиль врезался в дом и спровоцировал взрыв газа