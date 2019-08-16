Израиль запретил въезд мусульманкам из Конгресса США

Новости Израиля. Речь идёт о женщинах, обе они мусульманки и активно критикуют политику Израиля в отношении палестинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. Речь идёт о женщинах, обе они мусульманки и активно критикуют политику Израиля в отношении палестинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сенаторы хотели посетить оккупированные территории на Западном берегу реки Иордан и Восточный Иерусалим. Такое решение вызвало волну осуждений.
Между тем, Дональд Трамп действия Израиля поддержал. Эти женщины – первые в истории мусульманки, избранные в Конгресс США по итогам промежуточных выборов.