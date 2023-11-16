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Израиль захватил морской порт в Газе

16 ноября 2023 16:53
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На Ближнем Востоке продолжаются ожесточенные бои. 16 ноября Израиль нанес несколько авиаударов по объектам ХАМАС, а также захватил морской порт в Газе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль захватил морской порт в Газе-1

В Минобороны еврейского государства в очередной раз отметили, что военная операция в анклаве не прекратится до полного уничтожения всей инфраструктуры боевиков. Их же глава Израиля обвинил в затянувшемся конфликте. По его словам, сторонники движения ХАМАС не предоставили никакой информации о заложниках, что автоматически затягивает боевые действия.

Противостояние в регионе стало поводом для очередного заседания Совбеза ООН. Там наконец приняли резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке. В документе организация призывает к немедленным гуманитарным паузам в анклаве, а также к созданию безопасных коридоров для эвакуации мирных жителей.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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