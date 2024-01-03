Израиль выведет часть войск из сектора Газа

Израиль заявил о частичном выводе войск из сектора Газа. Он планирует изменить тактику и сократить численность воюющих против ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч солдат в ближайшее время вернутся на свои базы для отдыха и обучения. Как сообщили в командовании израильской армии, некоторые районы анклава уже покинули военнослужащие и танки. При этом Иерусалим заявляет, что наступление продлится еще несколько месяцев, и выйдет на новый уровень: военные перейдут к точечным операциям против боевиков движения.

По мнению израильских властей, это позволит части резервистов вернуться к гражданской жизни и работать на укрепление разрушенной войной экономики Израиля, а также высвободит военные подразделения на случай более широкого конфликта на севере с ливанской «Хезболлой». Риск открытия второго фронта многократно возрос, после того как накануне вечером в результате израильского авиаудара в Ливане был убит один из руководителей ХАМАС.