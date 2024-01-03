Прямой эфир

Израиль выведет часть войск из сектора Газа

03 января 2024 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Израиль заявил о частичном выводе войск из сектора Газа. Он планирует изменить тактику и сократить численность воюющих против ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль выведет часть войск из сектора Газа-1

Несколько тысяч солдат в ближайшее время вернутся на свои базы для отдыха и обучения. Как сообщили в командовании израильской армии, некоторые районы анклава уже покинули военнослужащие и танки. При этом Иерусалим заявляет, что наступление продлится еще несколько месяцев, и выйдет на новый уровень: военные перейдут к точечным операциям против боевиков движения.

По мнению израильских властей, это позволит части резервистов вернуться к гражданской жизни и работать на укрепление разрушенной войной экономики Израиля, а также высвободит военные подразделения на случай более широкого конфликта на севере с ливанской «Хезболлой». Риск открытия второго фронта многократно возрос, после того как накануне вечером в результате израильского авиаудара в Ливане был убит один из руководителей ХАМАС.

# Палестина-Израиль

Другие новости рубрики

Все новости
Госдолг США превысил 34 трлн долларов
03 января 2024 08:25

Госдолг США превысил 34 трлн долларов

В Великобритании зафиксирован всплеск заболеваемости чесоткой
03 января 2024 08:24

В Великобритании зафиксирован всплеск заболеваемости чесоткой

Илон Маск заявил о риске демографического кризиса на планете
03 января 2024 08:04

Илон Маск заявил о риске демографического кризиса на планете