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Израиль штурмует палестинские города на Западном берегу Иордана

19 ноября 2023 13:45
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Израиль начал штурм палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Там отключают электричество и связь. Также ЦАХАЛ активно продолжает зачистку севера сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль штурмует палестинские города на Западном берегу Иордана-1

Проводятся обыски в больнице Аш-Шифа, где предположительно находился штаб ХАМАС. Израильская армия продвигается вглубь сектора, взяв под контроль порт и дом губернатора. В городе назревает гуманитарная катастрофа. Находясь в блокаде, около 2 миллионов человек оказались на грани выживания. ООН заявляет о попытках Израиля прекратить гуманитарные поставки в осажденный город. Всего с начала конфликта в Газе погибли приблизительно 14 тысяч человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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