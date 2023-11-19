Израиль штурмует палестинские города на Западном берегу Иордана

Израиль начал штурм палестинских городов на Западном берегу реки Иордан. Там отключают электричество и связь. Также ЦАХАЛ активно продолжает зачистку севера сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводятся обыски в больнице Аш-Шифа, где предположительно находился штаб ХАМАС. Израильская армия продвигается вглубь сектора, взяв под контроль порт и дом губернатора. В городе назревает гуманитарная катастрофа. Находясь в блокаде, около 2 миллионов человек оказались на грани выживания. ООН заявляет о попытках Израиля прекратить гуманитарные поставки в осажденный город. Всего с начала конфликта в Газе погибли приблизительно 14 тысяч человек.