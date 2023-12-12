Израиль штурмует лагерь беженцев и больницу в секторе Газа

Армия обороны страны взорвала школу БАПОР на севере анклава. ХАМАС использовал ее для планирования своих операций, считают в Израиле. Впрочем, в ООН заявляют, что в таких учреждениях укрываются мирные жители. Всего более миллиона по всему региону. Кроме того, штурму ЦАХАЛ подверглись лагерь беженцев и больница в городе Дженин. Палестинские боевики оказывают сопротивление. Арабские СМИ сообщают о переговорах между Израилем и ХАМАС об очередном обмене заложниками. Они могут начаться на следующей неделе.