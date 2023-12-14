Израиль продолжает наступление в секторе Газа

На севере анклава активно действует израильская авиация. Тем не менее значительного продвижения армии не наблюдается. Военные ожидают подкрепления и планомерно уничтожают инфраструктуру ХАМАС. Боевики движения отвечают огнем из минометов и ракетными обстрелами. Противостояние не угасает и в южных городах сектора. Армия Израиля продвигается в районе Хан-Юниса. На Западном берегу реки Иордан ЦАХАЛ проводит массовые задержания протестующих, свыше 800 палестинцев пойманы в результате вооруженных демонстраций.