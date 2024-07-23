Израиль приказал гражданскому населению эвакуироваться из гуманитарной зоны

Военные утверждают, что из восточных кварталов города Хан-Юнис наблюдается значительная террористическая активность и ракетные обстрелы. Поэтому они призвали жителей направиться в скорректированную гуманитарную зону. Палестинцы сообщили, что за этим заявлением последовали интенсивные израильские авиа и артиллерийские удары. Минздрав Газы заявил, что погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе шестеро детей и четыре женщины. За последние две недели Израиль нанес уже несколько смертоносных ударов по гуманитарной зоне.