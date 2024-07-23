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Израиль приказал гражданскому населению эвакуироваться из гуманитарной зоны

23 июля 2024 06:58
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Израильские военные приказали гражданскому населению временно эвакуироваться из части обозначенной гуманитарной зоны на юге Газы перед так называемой силовой операцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль приказал гражданскому населению эвакуироваться из гуманитарной зоны-1

Военные утверждают, что из восточных кварталов города Хан-Юнис наблюдается значительная террористическая активность и ракетные обстрелы. Поэтому они призвали жителей направиться в скорректированную гуманитарную зону. Палестинцы сообщили, что за этим заявлением последовали интенсивные израильские авиа и артиллерийские удары. Минздрав Газы заявил, что погибли по меньшей мере 14 человек, в том числе шестеро детей и четыре женщины. За последние две недели Израиль нанес уже несколько смертоносных ударов по гуманитарной зоне.

# Палестина-Израиль

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