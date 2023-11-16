Израиль отверг резолюцию ООН о расширении гуманитарных пауз в зоне конфликта

В городе Газа, где сейчас идут самые ожесточенные бои, ситуация по-прежнему остается сложной. Израильские военные покинули здание главной больницы Газы «Аль-Шифа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они обыскали палаты, допросили сотни пациентов и персонал и провели массовые обыски.

После того как подразделения ЦАХАЛ ушли из здания, на территорию комплекса въехали армейские бульдозеры и снесли часть южного входа. В Минобороны заявили, что под больницей находится командный пункт ХАМАС, а также тайники с оружием и боеприпасами. Операция продолжится до полного уничтожения всей инфраструктуры боевиков. Совбез ООН 16 ноября ночью принял резолюцию с призывом расширить гуманитарные паузы в секторе Газа. Однако Израиль не принял ее, назвав документ оторванным от реальности. В МИД заявили, что пока ХАМАС продолжает удерживать заложников, подобные меры неуместны.