Израиль официально объявил о переходе в состояние войны

Число жертв палестино-израильского конфликта превысило уже 1 100 человек. Счет пострадавших идет на тысячи. И цифра постоянно растет. На юге Израиля продолжаются ожесточенные бои, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 50 лет Израильские власти официально объявили о переходе страны в состояние войны. США и Великобритания заявили о решении оказать Тель-Авиву дополнительную военную помощь. Пентагон отправил в Средиземное море один из самых мощных своих авианосцев и дополнительно перебрасывает 25 истребителей. Израильская авиация уничтожила более 700 целей в секторе Газа. А боевики ХАМАС минувшей ночью обстреляли международный аэропорт Бен-Гурион, в котором находятся сотни человек, стремящихся покинуть страну. Многие авиакомпании отменили рейсы в Израиль.

По заявлению Минобороны, этим утром бои продолжаются в шести населенных пунктах. Попытки ООН урегулировать ситуацию с треском провалились. Прошедшее накануне заседание Совбеза не принесло результатов. Его участники не смогли принять никакого решения.