Прямой эфир

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа

09 октября 2023 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внимание мировых СМИ в эти дни приковано к Ближнему Востоку и палестино-израильскому конфликту. Согласно последним данным, министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Прекращается подача воды, снабжение электричеством и топливом остановили накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа-1

Израильская армия объявила о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в секторе Газа. На юг страны стягиваются войска, призваны около 300 тысяч резервистов. Первоочередная задача военных – ликвидация «брешей в заграждении на границе». В свою очередь ХАМАС заявила о запуске 120 ракет по израильским городам Ашдод и Ашкелон. Одна из ракет упала возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Жертвами палестино-израильского конфликта уже стали более 1 100 человек. С обеих сторон – тысячи пострадавших. И цифра продолжает расти. Конфликт разгорелся с новой силой 7 октября. Попытки ООН урегулировать ситуацию с треском провалились. Участники прошедшего накануне заседания Совбеза не смогли принять никакого решения.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лидер музыкальной группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенёс инфаркт
09 октября 2023 12:38

Лидер музыкальной группы «ДДТ» Юрий Шевчук перенёс инфаркт

NYT: раненые американские солдаты раскритиковали военную медицину Украины
09 октября 2023 12:23

NYT: раненые американские солдаты раскритиковали военную медицину Украины

Партия Шольца побила антирекорд на региональных выборах
09 октября 2023 11:52

Партия Шольца побила антирекорд на региональных выборах