Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа

Внимание мировых СМИ в эти дни приковано к Ближнему Востоку и палестино-израильскому конфликту. Согласно последним данным, министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Прекращается подача воды, снабжение электричеством и топливом остановили накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская армия объявила о начале масштабной атаки на центры ХАМАС в секторе Газа. На юг страны стягиваются войска, призваны около 300 тысяч резервистов. Первоочередная задача военных – ликвидация «брешей в заграждении на границе». В свою очередь ХАМАС заявила о запуске 120 ракет по израильским городам Ашдод и Ашкелон. Одна из ракет упала возле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Жертвами палестино-израильского конфликта уже стали более 1 100 человек. С обеих сторон – тысячи пострадавших. И цифра продолжает расти. Конфликт разгорелся с новой силой 7 октября. Попытки ООН урегулировать ситуацию с треском провалились. Участники прошедшего накануне заседания Совбеза не смогли принять никакого решения.