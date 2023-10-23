Израиль назвал условия отмены наземной операции в Газе
Израиль назвал условия, при которых не будет проводить наземную операцию в Газе. Как заявили в министерстве обороны, это произойдет лишь в том случае, если ХАМАС освободит всех заложников и добровольно сложит оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако в Тель-Авиве не верят в такую возможность. Поэтому готовятся к наступлению, которое может продлиться около 3 месяцев. Пока израильская армия продолжает наносить удары по Газе. Несколько ракет упали в районе трех больниц. В палестинском Министерстве здравоохранения сообщили, что клиники скоро не смогут работать.
Накануне в сектор Газа вошла вторая партия грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости. Однако для удовлетворения потребностей всех людей, которые не могут покинуть анклав, требуется не менее 100 грузовиков в день. Противоборствующие стороны по-прежнему игнорируют призывы мирового сообщества о прекращении кровопролития. Жертвами палестино-израильского конфликта, по последним данным, стали более 6 100 человек.