Израиль назвал условия отмены наземной операции в Газе

Израиль назвал условия, при которых не будет проводить наземную операцию в Газе. Как заявили в министерстве обороны, это произойдет лишь в том случае, если ХАМАС освободит всех заложников и добровольно сложит оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако в Тель-Авиве не верят в такую возможность. Поэтому готовятся к наступлению, которое может продлиться около 3 месяцев. Пока израильская армия продолжает наносить удары по Газе. Несколько ракет упали в районе трех больниц. В палестинском Министерстве здравоохранения сообщили, что клиники скоро не смогут работать.