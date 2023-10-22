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Израиль нанёс ракетный удар по международным аэропортам Алеппо и Дамаска в Сирии

22 октября 2023 11:30
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Минобороны Сирии сообщило о ракетной атаке Израиля, в результате которой были выведены из строя аэропорты Дамаска и Алеппо. Удар был нанесен с моря и Голанских высот. Об этом пишет РИА Новости.

В итоге атаки погиб один гражданский, еще один получил ранения, были повреждены взлетно-посадочные полосы. Рейсы внутренних и иностранных авиалиний были переведены в район аэропорта Латакии. Эти события происходят на фоне обострения палестино-израильского противостояния, в рамках которого Израиль неоднократно наносил удары по сирийским аэропортам.

МИД России выступил с осуждением этих действий как попрания суверенитета Сирии. В октябре Израиль был подвержен масштабному ракетному удару из сектора Газа, после чего началась операция «Железные мечи». В ходе операции введена полная блокада сектора Газа, приостановлены поставки воды, продуктов питания, электроэнергии, лекарств и топлива.

# Международная политика

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