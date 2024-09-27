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Израиль нанёс очередной масштабный удар по Бейруту – есть жертвы

27 сентября 2024 20:02
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Израиль нанес очередной масштабный удар по Бейруту. В городе прогремела серия из приблизительно 10 взрывов, полностью уничтожены четыре здания. Пока поступили сообщения о двух погибших, более 70-ти получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль нанёс очередной масштабный удар по Бейруту – есть жертвы-2

Поисково-спасательные работы продолжаются. Как заявили в ЦАХАЛ, целью атаки стала штаб-квартира «Хезболлы», где, по данным разведки, находился ее лидер Хасан Насралла. Однако, судя по ливанским источникам, обстрелы были абсолютно неэффективны. В движении сообщили, что он жив и сейчас находится в безопасном месте. Отметим, эта израильская атака стала одной из самых массированных за последнее время.

# Международная политика

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