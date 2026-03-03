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Израиль начал наступление на юг Ливана

03 марта 2026 06:53
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Израиль заявил о начале наступательной операции в Ливане. Подразделения ЦАХАЛ нанесли удары по целям в пригородах Бейрута и на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль начал наступление на юг Ливана-2

По предварительным данным, в результате погибли более 30 человек, еще 150 – ранены. Как заявили в командовании израильской армии, целью атак были склады оружия и командные пункты Хезболлы. А сама операция будет длиться несколько дней. Военные призвали жителей 50 деревень на юге Ливана эвакуироваться. В Бейруте, в свою очередь, сообщили, что запретили Хезболле действовать на территории страны.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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