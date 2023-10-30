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Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться ударами – последние новости

30 октября 2023 19:38
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На Ближнем Востоке больше трех недель продолжается смертоносное противостояние Израиля и сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться ударами – последние новости-1

По заявлениям властей Палестины, на данный момент израильские военные остановили наступление в жилых кварталах анклава. Танки, прорвавшиеся в регион, покинули его территорию. За пару часов до этого ЦАХАЛ нанес авиаудар по турецкой больнице в Газе. Госпиталь разрушен. Вместе с тем атаки продолжаются и на города еврейского государства. Под огнем ХАМАС оказался север страны. Несколько ракет упали в Тель-Авиве и прилегающих районах. Всего жертвами палестино-израильского конфликта стали около 10 тысяч человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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