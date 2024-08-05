Израиль и Иран обменялись угрозами о нанесении тактических ударов по позициям друг друга

Конфликт Израиля и ХАМАС в Секторе Газа с самого начала выходил за рамки локального противостояния. Теперь военная напряженность нависла не только над Палестинским регионом, но и над всем Ближним Востоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Израиль и Иран обменялись угрозами нанести тактические удары по позициям друг друга.

Такой накал обстановки связан с убийством в Тегеране главного идеолога и члена полит-бюро ХАМАС Исмаила Хании. По информации властей исламской республики, со смертью политика связаны ЦАХАЛ и «Моссад». Из-за этого верховный лидер Али Хаменеи приказал ударить по израильским позициям. В ответ Тель-Авив заявил, что рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану в случае получения доказательств того, что Тегеран готовит на него нападение.

Когда вы отправляете ракеты в другие страны, вы не можете контролировать то, что произойдет. Поэтому я думаю, что вместо того, чтобы сбрасывать ракеты, Израиль должен подписать договор с ХАМАС и другими сторонами конфликта, чтобы немедленно освободить заложников и прекратить войну. В ином случае это только создаст цикл.