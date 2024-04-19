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Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары – CNN

19 апреля 2024 13:57
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Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на спецслужбы одной из стран. Внимание СМИ и мировой общественности приковано к очередному витку эскалации на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары – CNN-1

Лидеры ЕС и других стран призывают стороны воздержаться от каких-либо действий, усиливающих напряженность в регионе. Судя по первым заявлениям иранских властей и военных, отвечать на атаку они не намерены. Впрочем, и в правительстве Израиля до сих пор не подтвердили свою причастность к произошедшему.

Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары – CNN-4

Узи Раби, сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований (Израиль):
Даже в этой небольшой атаке уязвимость Ирана была раскрыта. И мы знаем, что эта военная база в Исфахане находится не так уж далеко от ядерных объектов, так что, возможно, это был подтекст и часть послания, отправленного Израилем в Иран.

Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары – CNN-7

Ранее появилась информация о том, что израильские военные нанесли авиаудар по территории Ирана. Сообщается, что утром иранские батареи ПВО открыли огонь по воздушным целям в районе, где находятся ядерные и военные объекты исламской республики. Известно, что взрывы прогремели в районе аэропорта и восьмой базы ВВС Ирана в городе Исфахан.

# Международная политика

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