Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары – CNN

Израиль и Иран не собираются наносить новые взаимные удары. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на спецслужбы одной из стран. Внимание СМИ и мировой общественности приковано к очередному витку эскалации на Ближнем Востоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры ЕС и других стран призывают стороны воздержаться от каких-либо действий, усиливающих напряженность в регионе. Судя по первым заявлениям иранских властей и военных, отвечать на атаку они не намерены. Впрочем, и в правительстве Израиля до сих пор не подтвердили свою причастность к произошедшему.

Узи Раби, сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований (Израиль):

Даже в этой небольшой атаке уязвимость Ирана была раскрыта. И мы знаем, что эта военная база в Исфахане находится не так уж далеко от ядерных объектов, так что, возможно, это был подтекст и часть послания, отправленного Израилем в Иран.