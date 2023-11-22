Израиль и ХАМАС согласовали сделку о четырёхдневном перемирии

Израильское правительство одобрило сделку с ХАМАС об освобождении заложников, пишет ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Договоренности подразумевают, что на территории сектора Газа будет введена гуманитарная пауза и десятки палестинцев будут выпущены из израильских тюрем.

Соглашение будет состоять из нескольких этапов. Так, на первом этапе во время четырехдневной паузы Израиль должен освободить 150 палестинских заключенных, среди которых большинство – подростки и женщины, ХАМАС – 50 израильских женщин и детей, которые удерживаются в Газе. Также Израиль даст разрешение на ежедневной основе въезд в сектор Газа из Египта порядка 300 грузовиков с гуманитарной помощью.

На втором этапе, если Тель-Авив продлит паузу на несколько дней дополнительно, то ХАМАС может освободить еще несколько десятков израильских детей, женщин и людей пожилого возраста.