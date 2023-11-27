Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие ещё на два дня

Израиль и ХАМАС начали обмен четвертой группой заложников, сообщает Красный Крест. Также стороны при посредничестве Катара договорились о продлении перемирия в регионе еще на два дня. Планируется освободить в общем более 40 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все также используется договоренность передачи одного израильтянина на трех палестинцев. В последние дни стороны обвиняли друг друга в нарушении соглашений, но все-таки смогли прийти к новому урегулированию. Условием стало освобождение группировкой десяти пленных за каждый день перемирия. Сейчас в секторе Газа остается около 180 заложников, включая десятки детей. Родственники пострадавших выступают за любое соглашение, которое поможет освободить их. Несмотря на установление мирных связей, целью ЦАХАЛ по-прежнему остается полное уничтожение ХАМАС.