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Израиль хочет затопить тоннели ХАМАС морской водой

05 декабря 2023 08:19
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Израиль оборудовал большие насосы, с помощью которых может затопить морской водой систему тоннелей ХАМАС под сектором Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По данным издания, данная система смонтирована в районе поселения беженцев Аль-Шати. Уточняется, что насосы могут затопить тоннели в считанные недели.

Однако израильским властям еще только предстоит решить, стоит ли ее применять. Бывшие официальные лица США говорят, что план обсуждался американскими и израильскими чиновниками. Если он будет утвержден, администрация президента Штатов Джо Байден может столкнуться с критикой со стороны международного сообщества.

# Международная политика

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