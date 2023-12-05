Израиль хочет затопить тоннели ХАМАС морской водой

Израиль оборудовал большие насосы, с помощью которых может затопить морской водой систему тоннелей ХАМАС под сектором Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анонимных американских чиновников.

По данным издания, данная система смонтирована в районе поселения беженцев Аль-Шати. Уточняется, что насосы могут затопить тоннели в считанные недели.

Однако израильским властям еще только предстоит решить, стоит ли ее применять. Бывшие официальные лица США говорят, что план обсуждался американскими и израильскими чиновниками. Если он будет утвержден, администрация президента Штатов Джо Байден может столкнуться с критикой со стороны международного сообщества.