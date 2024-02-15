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Израиль готовится к наземной операции в Рафахе

15 февраля 2024 20:04
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Израиль готовится к наземной операции в Рафахе. О планах рассказал премьер еврейского государства. Он также отметил, что основные действия Армии обороны страны начнутся на юге Газы уже после эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль готовится к наземной операции в Рафахе-1

Тем временем критика действий Израиля только усиливается. Все больше мировых лидеров и организаций призывают власти этой страны отказаться от задуманного в самом густонаселенном городе анклава. Анонсированная операция может иметь катастрофические последствия, уверены в том числе в США. Но израильский премьер пока отвергает возможность достижения мира путем дипломатии и обещает, что страна будет сражаться до абсолютной победы.

# Палестина-Израиль

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