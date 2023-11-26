Прямой эфир

Израиль допустил продление перемирия с ХАМАС – при каком условии?

26 ноября 2023 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Израильское правительство допустило продление перемирия при условии, что ХАМАС продолжит освобождать пленных. Об этом информируют местные СМИ. Стороны уже произвели несколько обменов заложниками, отпустив в общей сложности более сотни человек. Однако процесс идет не гладко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны уже успели обменяться обвинениями в нарушении условий.

Израиль допустил продление перемирия с ХАМАС – при каком условии?-1

Израиль заявил, что 13-летнюю девочку отпустили без ее матери, а одним из пунктов договоренностей была неделимость семей при возвращении заложников. В свою очередь ХАМАС также выразил недовольство насчет личностей освобожденных палестинских заключенных и количества гуманитарных грузов, поступающих в сектор Газа. Напомним, режим гуманитарного перемирия действует с 24 ноября и должен продлиться 4 дня.

ХАМАС и Израиль обменялись заложниками – освобождены 39 палестинцев, 13 израильтян и 4 иностранцев – подробности.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пушилин: часть ДНР осталась без света после атаки ВСУ
26 ноября 2023 11:22

Пушилин: часть ДНР осталась без света после атаки ВСУ

Песков прокомментировал слова Стефанчука об ущемлении прав русских
26 ноября 2023 11:05

Песков прокомментировал слова Стефанчука об ущемлении прав русских

Зёдер: Германия находится в тяжелом государственном кризисе
26 ноября 2023 10:54

Зёдер: Германия находится в тяжелом государственном кризисе