Израильское правительство допустило продление перемирия при условии, что ХАМАС продолжит освобождать пленных. Об этом информируют местные СМИ. Стороны уже произвели несколько обменов заложниками, отпустив в общей сложности более сотни человек. Однако процесс идет не гладко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны уже успели обменяться обвинениями в нарушении условий.
Израиль заявил, что 13-летнюю девочку отпустили без ее матери, а одним из пунктов договоренностей была неделимость семей при возвращении заложников. В свою очередь ХАМАС также выразил недовольство насчет личностей освобожденных палестинских заключенных и количества гуманитарных грузов, поступающих в сектор Газа. Напомним, режим гуманитарного перемирия действует с 24 ноября и должен продлиться 4 дня.
ХАМАС и Израиль обменялись заложниками – освобождены 39 палестинцев, 13 израильтян и 4 иностранцев – подробности.