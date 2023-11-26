Израильское правительство допустило продление перемирия при условии, что ХАМАС продолжит освобождать пленных. Об этом информируют местные СМИ. Стороны уже произвели несколько обменов заложниками, отпустив в общей сложности более сотни человек. Однако процесс идет не гладко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны уже успели обменяться обвинениями в нарушении условий.