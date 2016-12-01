Избранный президент США Дональд Трамп решил уйти из бизнеса, чтобы исключить конфликт интересов

Новости США. Дональд Трамп уходит из бизнеса. Избранный Президент США решил пойти на такой неожиданный поступок, чтобы исключить конфликт интересов. Кому передаст одиозный политик бразды правления своей империей, непонятно.

Сам Трамп оценивает свои компании в 10 миллиардов долларов. Правда, многие эксперты склонны считать, что эта цифра завышена в раза два. Финансовые отчеты о своей деятельности Трамп тщательно скрывает. Так, во время президентской гонки стало известно, что миллиардер 20 лет не платил налоги. И по мнению Трампа, это означает, что он крайне умен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.