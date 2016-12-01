Прямой эфир

Избранный президент США Дональд Трамп решил уйти из бизнеса, чтобы исключить конфликт интересов

01 декабря 2016 05:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Дональд Трамп уходит из бизнеса. Избранный Президент США решил пойти на такой неожиданный поступок, чтобы исключить конфликт интересов. Кому передаст одиозный политик бразды правления своей империей, непонятно.

Сам Трамп оценивает свои компании в 10 миллиардов долларов. Правда, многие эксперты склонны считать, что эта цифра завышена в раза два. Финансовые отчеты о своей деятельности Трамп тщательно скрывает. Так, во время президентской гонки стало известно, что миллиардер 20 лет не платил налоги. И по мнению Трампа, это означает, что он крайне умен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции из-за неисправной проводки загорелось женское общежитие: погибли 11 школьниц
30 ноября 2016 16:55

В Турции из-за неисправной проводки загорелось женское общежитие: погибли 11 школьниц

Землетрясение в Польше унесло жизни четверых шахтеров, под завалами остаются еще четверо
30 ноября 2016 16:55

Землетрясение в Польше унесло жизни четверых шахтеров, под завалами остаются еще четверо

В Великобритании с 1 января 2017 года будет официально разрешена слежка за жителями Туманного Альбиона
30 ноября 2016 16:54

В Великобритании с 1 января 2017 года будет официально разрешена слежка за жителями Туманного Альбиона