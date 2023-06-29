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Из-за жары в Мекке пострадали 4000 паломников

29 июня 2023 12:07
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Новости Саудовской Аравии. Самый массовый хадж после пандемии закончился госпитализацией для 4 000 паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больницы Мекки заполнили верующие, пострадавшие от жары. Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Саудовской Аравии.

Из-за жары в Мекке пострадали 4000 паломников-1

Власти пытались нивелировать высокие температуры. На улицах разместили фонтаны с питьевой водой, вентиляторы, опрыскиватели. К месту паломничества отправили десятки тысяч медицинских работников. Однако уберечь от жгучей жары не удалось. Температура воздуха в Мекке превышает 45 градусов по Цельсию. Паломничество совершили почти 2 миллиона человек.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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