Из-за жары в Мекке пострадали 4000 паломников

Новости Саудовской Аравии. Самый массовый хадж после пандемии закончился госпитализацией для 4 000 паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больницы Мекки заполнили верующие, пострадавшие от жары. Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения Саудовской Аравии.

Власти пытались нивелировать высокие температуры. На улицах разместили фонтаны с питьевой водой, вентиляторы, опрыскиватели. К месту паломничества отправили десятки тысяч медицинских работников. Однако уберечь от жгучей жары не удалось. Температура воздуха в Мекке превышает 45 градусов по Цельсию. Паломничество совершили почти 2 миллиона человек.