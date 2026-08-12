Из-за засухи на юге Бельгии ввели штраф за чрезмерное расходование воды

В бельгийской коммуне Шиме установили штраф в 350 евро за полив газонов и наполнение бассейнов – юг страны страдает от нехватки воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения уже действуют в 10 населенных пунктах. Поскольку синоптики не обещают обильных дождей в ближайшие недели, запрет сохранится до конца августа. Власти также просят жителей не мыть автомобили и не разводить костры в лесах.