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Из-за засухи на юге Бельгии ввели штраф за чрезмерное расходование воды

12 августа 2026 05:55
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В бельгийской коммуне Шиме установили штраф в 350 евро за полив газонов и наполнение бассейнов – юг страны страдает от нехватки воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за засухи на юге Бельгии ввели штраф за чрезмерное расходование воды-2

Ограничения уже действуют в 10 населенных пунктах. Поскольку синоптики не обещают обильных дождей в ближайшие недели, запрет сохранится до конца августа. Власти также просят жителей не мыть автомобили и не разводить костры в лесах.

# Бельгия

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