Прямой эфир

Из-за забастовки сотрудников аэропортов в Германии могут быть отменены десятки авиарейсов

07 февраля 2019 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Массовая забастовка сотрудников аэропортов проходит в Германии. Речь идет о персонале Дюссельдорфа и Ганновера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за забастовки сотрудников аэропортов в Германии могут быть отменены десятки авиарейсов-1

На семь часов участники профсоюзов, отвечающие за подготовку самолетов к вылету, а также прием и обработку багажа, прекратили работу. Чтобы избежать коллапса в воздушных гаванях, администрация привлекла дополнительных консультантов, которые помогут пассажирам сориентироваться. Из-за стачки могут быть отменены или перенесены десятки авиарейсов.

Из-за забастовки сотрудников аэропортов в Германии могут быть отменены десятки авиарейсов-4

# Забастовка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пятилетнюю девочку достали из-под обломков рухнувшего дома в Стамбуле
07 февраля 2019 11:46

Пятилетнюю девочку достали из-под обломков рухнувшего дома в Стамбуле

Перестрелка в Амстердаме: по некоторым данным погиб один человек
07 февраля 2019 09:43

Перестрелка в Амстердаме: по некоторым данным погиб один человек

Великобритания не примет соглашение по Brexit без пересмотра вопроса о границе с Ирландией
07 февраля 2019 09:41

Великобритания не примет соглашение по Brexit без пересмотра вопроса о границе с Ирландией