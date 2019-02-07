Из-за забастовки сотрудников аэропортов в Германии могут быть отменены десятки авиарейсов

Новости Германии. Массовая забастовка сотрудников аэропортов проходит в Германии. Речь идет о персонале Дюссельдорфа и Ганновера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На семь часов участники профсоюзов, отвечающие за подготовку самолетов к вылету, а также прием и обработку багажа, прекратили работу. Чтобы избежать коллапса в воздушных гаванях, администрация привлекла дополнительных консультантов, которые помогут пассажирам сориентироваться. Из-за стачки могут быть отменены или перенесены десятки авиарейсов.