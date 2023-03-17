Из-за забастовки мусорщиков на улицах Парижа скопилось 7 тысяч тонн отходов

Новости Франции. Забастовка мусорщиков во Франции привела к новому противостоянию между правоохранителями и мэрией столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава парижской полиции в ультимативной форме потребовал принудительно вывести бастующих на работу. Поскольку скопившийся мусор приманивает крыс. Однако для мэрии это оказалось неприемлемо. И пока чиновники спорят, убирать следы забастовки вынуждены владельцы мелких предприятий. Ведь заваленные мусором улицы не только отпугивают местных жителей и туристов, но и лишают бизнес дохода. Отметим, спустя 10 дней забастовок вывоза ждут 7 000 тонн отходов.