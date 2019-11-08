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Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали

08 ноября 2019 14:37
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Новости Кыргызстана. Взрывы прогремели в кафе в центре Бишкека: один человек погиб, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали-1

Жертвой стала сотрудница заведения. Она скончалась на месте от полученных ожогов. По словам очевидцев, последовательно раздались три взрыва, после чего в кафе вспыхнул сильный пожар. Спасателям удалось потушить огонь, сейчас идет разбор завалов.

Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали-4

Следователи заявили, что причиной ЧП стал взрыв неисправных газовых баллонов, которые были установлены на кухне.

Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали-7

# Взрыв # Фотофакт

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