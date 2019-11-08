Из-за взрывов в одном из кафе Бишкека погиб человек, несколько пострадали

Новости Кыргызстана. Взрывы прогремели в кафе в центре Бишкека: один человек погиб, еще 15 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвой стала сотрудница заведения. Она скончалась на месте от полученных ожогов. По словам очевидцев, последовательно раздались три взрыва, после чего в кафе вспыхнул сильный пожар. Спасателям удалось потушить огонь, сейчас идет разбор завалов.