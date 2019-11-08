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Из-за взрыва обрушилась шахта в восточной части Германии

08 ноября 2019 13:52
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Новости Германии. В восточной части Германии обрушилась шахта. 35 горняков оказались заблокированы под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрыва обрушилась шахта в восточной части Германии-1

Они успели спрятаться в безопасном помещении на глубине более 700 метров. В ходе многочасовой операции всех их удалось спасти. Двум рабочим потребовалась госпитализация. Врачи уверяют, что их жизни ничто не угрожает.

Из-за взрыва обрушилась шахта в восточной части Германии-4

На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты выяснили, что обрушение произошло из-за взрыва газообразной смеси.

# Взрыв # Фотофакт

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