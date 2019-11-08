Из-за взрыва обрушилась шахта в восточной части Германии

Новости Германии. В восточной части Германии обрушилась шахта. 35 горняков оказались заблокированы под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В восточной части Германии обрушилась шахта. 35 горняков оказались заблокированы под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они успели спрятаться в безопасном помещении на глубине более 700 метров. В ходе многочасовой операции всех их удалось спасти. Двум рабочим потребовалась госпитализация. Врачи уверяют, что их жизни ничто не угрожает.
На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты выяснили, что обрушение произошло из-за взрыва газообразной смеси.