Из-за взрыва бензовоза в Италии погибли два человека, пострадали ещё 20

Новости Италии. Мощный взрыв на заправочной станции в Италии: в воздух взлетел бензовоз. Погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло недалеко от Рима. Автоцистерна с горючим внезапно воспламенилась. Не смотря на то, что пожарные прибыли на вызов через несколько минут, исправить ситуацию не удалось.