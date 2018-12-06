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Из-за взрыва бензовоза в Италии погибли два человека, пострадали ещё 20

06 декабря 2018 15:03
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Новости Италии. Мощный взрыв на заправочной станции в Италии: в воздух взлетел бензовоз. Погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрыва бензовоза в Италии погибли два человека, пострадали ещё 20-1

ЧП произошло недалеко от Рима. Автоцистерна с горючим внезапно воспламенилась. Не смотря на то, что пожарные прибыли на вызов через несколько минут, исправить ситуацию не удалось.

Из-за взрыва бензовоза в Италии погибли два человека, пострадали ещё 20-4

Взрыв был таким сильным, что пожарную машину отбросило в сторону. Пострадали около 20 человек. Все они были доставлены в больницу. Причины инцидента пока не установлены.

Из-за взрыва бензовоза в Италии погибли два человека, пострадали ещё 20-7

# Взрыв # Фотофакт

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